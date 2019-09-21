CША решили отправить дополнительных военных на Ближний Восток из-за атаки на саудовские НПЗ

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку военных на Ближний Восток из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил на брифинге министр обороны США Марк Эспер. Трансляция опубликована в твиттере министерства.

По словам Эспера, военные будут сосредоточены в основном на противовоздушной и противоракетной обороне. «Это только первый шаг, который мы предпринимаем, чтобы ответить на эти атаки», — сказал он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд добавил, что США планируют послать на Ближний Восток «умеренное» число военнослужащих. По его словам, это будут «не тысячи» человек.

Напомним, атаки на два НПЗ Саудовской Аравии произошли 14 сентября. Ответственность за произошедшее на себя взяли йеменские хуситы, однако США обвинили Тегеран в произошедшем. Накануне Трамп объявил о введении санкций против Центрального банка Ирана в связи с атакой.

Саудовская Аравия тоже предполагает, что к инциденту может быть причастен Иран. В частности, представитель саудовской коалиции в Йемене Турки аль-Малики показывал обломки беспилотников и снарядов якобы иранского происхождения, отмечая, что их запускали не из Йемена.