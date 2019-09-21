ФАС оштрафовала «ВКонтакте» за отказ предоставить данные пользователей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала социальную сеть «ВКонтакте» за отказ предоставить персональные данные пользователей. На карточку дела обратил внимание «Код Дурова».

Размер штрафа не указан. Во «ВКонтакте» «Коду Дурова» пояснили, что запрос направила в марте ФАС по Краснодарскому краю из-за рассмотрения ведомством заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе.

«Запрос не содержал всей необходимой информации, поэтому в выдаче данных было отказано. ФАС привлекла нас к административной ответственности — наша компания оспаривает это в суде», — рассказали в соцсети.

«ВКонтакте» оштрафовали впервые с 2015 года, отмечает «Код Дурова». Тогда соцсеть заплатила 100 тысяч рублей за размещение рекламы без возрастной маркировки.