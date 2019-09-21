Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями ушла в отставку

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ушла со своего поста. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Причины ухода Томпсон не уточняются. «Нам будет не хватать ее знаний, опыта и лидерских навыков», — сообщили в Госдепе.

Томпсон стала заместителем госсекретаря США в апреле прошлого года. Она участвовала, в частности, в переговорах с Россией по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Условиями его сохранения в январе она называла уничтожение Россией ракеты 9М729.

Напомним, действие договора прекратилось в августе. После этого Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и профильным ведомствам подготовить симметричный ответ на это.