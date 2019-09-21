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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями ушла в отставку

Политика

 

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ушла со своего поста. Об этом говорится в сообщении Госдепа. 

Причины ухода Томпсон не уточняются. «Нам будет не хватать ее знаний, опыта и лидерских навыков», — сообщили в Госдепе. 

Томпсон стала заместителем госсекретаря США в апреле прошлого года. Она участвовала, в частности, в переговорах с Россией по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Условиями его сохранения в январе она называла уничтожение Россией ракеты 9М729. 

Напомним, действие договора прекратилось в августе. После этого Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и профильным ведомствам подготовить симметричный ответ на это. 

Теги:
дрсмд, сша, em

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