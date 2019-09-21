В Башкирии отказались принимать девочку с инвалидностью в детский сад. Прокуратура начала проверку

Волонтеры из организации общественной организации «Радуга добра» в Башкирии рассказали, что двухлетнюю девочку-инвалида Софью Гизатуллину из деревни Алатаны Стерлитамакского района отказались принимать в детский сад. Об этом сообщает «Башинформ».

По словам волонтера Регины Биргулевой, в детский сад девочку не взяли якобы из-за ее внешности. У ребенка сросшиеся пальцы на руках и ногах, ей требуется операция. Помимо этого, у нее отсутствует небо, ей также нужна операция гортани. В связи с отказом принимать Софью с детский сад прокуратура решила провести проверку, передает Интерфакс.

Мать и отец девочки, Светлана и Расуль Гизатуллины, живут вместе с родителями в старом доме. Там нет воды, газ отключен из-за старой плиты, водонагреватель сломался.

Глава сельского поселения, где живет семья, Ринат Сафуганов сказал, что Софью не взяли в детсад из-за того, что она не может сама себя обслуживать.

«Девочка стоит в очереди на операцию по квоте по разделению пальцев, операцию ей должны сделать в Оренбурге. Только после этого, когда Софья уже сама себя сможет обслуживать, ее, конечно же примут в детский сад», — заявил он, отметив, что на девочку с рождения мать получает выплаты, также Светлана получает пособие по уходу за ребенком. Чиновник также напомнил, что Софье необходимо пройти медкомиссию для продления инвалидности.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем инстаграме, что чиновники съездили в семью и власти планируют найти квартиру для семьи, чтобы они не зимовали в холодном доме. «Прекрасно понимаю, что если бы не шум благотворительного фонда, не было бы и совещаний в администрации и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка», — рассказал он, добавив, что лично проследит за судьбой девочки.