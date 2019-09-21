Росгвардия начала проверку после самоубийств двух сотрудников в Ивановской и Вологодской областях

Росгвардия проводит проверку из-за самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», — сказал он.

Информация о самоубийствах появилась в телеграм-канале «Омбудсмен полиции». По его данным, накануне в Вологодской области руководитель вневедомственной охраны Росгвардии покончил с собой во время проверки вышестоящим подразделением, а в Ивановской области суицид совершил глава штаба ведомства.