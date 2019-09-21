К петербургским активистам пришли с обысками. Обновлено

обновление 13.15 У Жексимбаева прошел обыск по уголовному дела, после его активиста увезли в отдел дознания на Васильевском острове. Также об обыске у активиста «АгитРоссии» Павла Иванкина. С Жексимбаевым находится адвокат, к Иванкину он выехал. Статья, по которой возбуждено дело, в настоящее время неизвестна.

В Петербурге не выходит на связь активист Андрей Жексимбаев, который ранее сообщил знакомым, что к нему домой пытается попасть полиция. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал участник «бессрочного протеста» Евгений Мусин.

О том, что к нему домой по неизвестной причине хотят попасть полицейские, активист сообщил сегодня рано утром. Сейчас его начинают искать по отделам полиции, уточнил Мусин «МБХ медиа».

«Мы даже не знаем, что предполагать, потому что в последнее время я не видел, чтобы он активно в каких-то опасных акциях участвовал», — добавил участник «бессрочного протеста». Он предположил, что активиста могли задержать из-за сегодняшнего «Марша мира».

Акция приурочена к Международному дню мира. Он отмечается ежегодно как день отказа от насилия, проведения странами массовых антивоенных мероприятий и прекращения огня.