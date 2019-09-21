В Казахстане во время протестов задержали почти 60 человек

На несанкционированных митингах в Алматы и Нур-Султане задержали 57 человек, сообщили Tengrinews в МВД Казахстана.

«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения», — заявили в министерстве.

Помимо Алматы и Нур-Султана задержания прошли также в Шымкенте, отмечает «Радио Азаттык». Все три города как места проведения протестов обозначило запрещенное в Казахстане движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Накануне Генпрокуратура страны напомнила гражданам об ответственности за участие в несогласованных митингах. «Сторонники ДВК преследуют свою цель — нарушить стабильность в стране, допустить массовые беспорядки, что нарушает права мирных граждан», — заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Сарапек Нурпеисов.

До этого в Казахстане отправили под административный арест более 50 участников протестов на прошлой и позапрошлой неделях, рассказывает «Радио Азаттык». Они требуют не допустить реализации в Казахстане совместных с Китаем производственных и инфраструктурных проектов и освободить людей, внесенных правозащитниками в список политзаключенных.