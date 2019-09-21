У администрации президента продолжаются одиночные пикеты в поддержку фигурантов «дела 212»

В Москве у администрации президента вновь проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов «дела 212». Сейчас у администрации президента присутствуют около 30 человек, в том числе координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Пикеты на Старой площади начались начались 18 сентября как акция в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за «вывих плеча» росгвардейца на митинге 3 августа. Накануне артиста отпустили до обжалования под подписку о невыезде. Участники акции выступили также в поддержку других фигурантов «дела 212».

«Солидарность – это единственный шанс повернуть ситуацию в другом направлении»

К АП пришел Сергей Удальцов pic.twitter.com/1X3ZYv6Aw4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 21, 2019

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Дело возбудили после несогласованной акции 27 июля за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Его фигурантами стали более десяти человек. Впоследствии с ряда из них, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения. Айдара Губайдулина также отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении законодательства о митингах (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за реплай в твиттере с угрозами детям силовиков.