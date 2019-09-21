Самарский священник написал объяснительную из-за письма в защиту фигурантов «дела 212»

Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов написал объяснительную записку из-за того, что подписал письмо в защиту фигурантов «дела 212». Ее опубликовала в фейсбуке журналист Мария Свешникова.

«Я подписал открытое письмо священников без благословления, так как думаю, что для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения», — говорится в записке. Она адресована митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию.

Кузнецов рассказал «Дождю», что на беседы вызывают и других священнослужителей. «Сначала бывают устные разговоры — почему, как; если священник не находит понимания со стороны руководства, то обычно заставляют писать бумагу», — объяснил он, уточнив, что не знает о других объяснительных.

В комментариях к своей записи Свешникова уточнила, что она знает и о других случаях, но подробностей не привела. Ранее официальный представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе выразил сомнение по поводу подлинности объяснительной. В Самарской епархии произошедшее не комментировали.

Письмо священников в поддержку фигурантов «дела 212» было опубликовано 17 сентября, сейчас его подписали 168 человек. В отделе по взаимоотношениям Церкви со СМИ Московского патриархата его называли «политической декларацией», однако поручили «Правозащитному центру Всемирного русского народного собора» изучить материалы дел обвиняемых.

Высокопоставленный источник в московской Патриархии рассказывал «Новой газете», что священнослужителей не будут наказывать за подписание письма, но на ряд подписантов оказывалось давление.