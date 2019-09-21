WSJ: Трамп добивался от Зеленского начала расследования против сына Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп в июле в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским требовал открыть расследование в отношении сына бывшего вице-президента при Бараке Обаме Джо Байдена. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Хантер Байден с 2014 до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно обвинял его отца в том, что он, во время работы в Белом доме, пытался оградить ее от начала следствия.

Так, 25 июля по телефону Трамп не менее восьми раз упоминал, что «Зеленскому стоит работать с Джулиани по делу Байдена» и что «люди в Вашингтоне хотят знать, правдивы ли обвинения», пишет WSJ. При этом он ни разу не упоминал финансовую помощь Украине, которую в конце августа временно замораживали.

Предположительно, на этот разговор, как сообщала NYT, жаловался сотрудник разведки в Белом доме. Президент США якобы дал своему собеседнику спорное обещание, добавляла Washington Post. Сам Трамп говорил, что спорный разговор был «абсолютно идеальным», а по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, он был «дружеским» и «никакого давления не было». Байден, участвующий в праймериз демократов к выборам 2020 года, потребовал от администрации президента опубликовать расшифровку переговоров.

Трамп считает бессмысленной политику США на Украине и «держит Зеленского на расстоянии с момента избрания», заявил по этому поводу бывший сотрудник его администрации в разговоре с Washington Post. Он лично отказался назначать дату встречи с Зеленским в Белом доме, а также ехать на их сентябрьскую встречу в Варшаве из-за урагана Дориан на восточном побережье США. «Позиция президента состоит в том, что мы должны признать необходимость дружбы с Россией и какое тогда дело до Украины?» — цитирует его газета.