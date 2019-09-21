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В Петербурге на «Марше мира» задержали троих пикетчиков с антивоенными плакатами

Общество

 

В Санкт-Петербурге задержала во время проведения «Марша мира» троих участников одиночных пикетов в Александровском саду, сообщает «Бумага». Это Семен Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева, уточняет «Группа помощи задержанным».

Они стояли с плакатами против войны, после задержания их доставили в отдел полиции по Адмиралтейскому району. В самом «Марше мира», начавшемся в 16:00 мск на Невском проспекте, приняли участие несколько десятков человек. По ходу движения их сопровождали автозаки и полицейские машины, а по мегафону предупреждали о возможном применении спецсредств при разгоне.

Согласно странице «Марша мира» в соцсетях, его приурочили к Международному Дню мира. Участники акции потребовали остановить военные действия на юго-востоке Украины, вернуть аннексированные территории, прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию страны.

 

Теги:
несогласованные акции, митинги, Санкт-Петербург, va

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