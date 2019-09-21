Житель Таджикистана с ножом напал на двух военных с российской базы

В Бохтаре на юго-западе Таджикистана на двух военнослужащих российской базы напал местный житель с ножом. С ранениями их доставили в больницу Душанбе, сообщили РИА Новости в МВД страны.

Когда они находились за пределами части по личным делам, на них напал мужчина, который, как заверили власти Таджикистана, состоит на учете в психиатрическом диспансере. Подробностей о состоянии их здоровья они не привели.

Военная база была создана в Таджикистане в 2004 году на базе 201 мотострелковой Гатчинской дивизии, соглашение с властями страны действует до 2042 года. Помимо Бохтара, подразделения также размещены в Душанбе и Кулябе. База насчитывает около 6 тысяч военнослужащих и является крупнейшим российским военным объектом за пределами страны. В годы гражданской войны они помогали с охраной границы и защитой стратегических объектов.

В сентябре двух военных с базы осудили на 13 и 17 лет за убийство в 2015 году таксиста из Душанбе, у которого они занимали 50 тысяч рублей. В конце августа схожий случай произошел в Бохтарском районе: российский военный Дмитрий Толстой по неизвестной причине ударил ножом таксиста. В 2016 году военного Ивана Щербакова также приговорили к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство и изнасилование 22-летней жительницы столицы Шоиры Джобировой.