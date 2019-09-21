В Петербурге завели дело после акции с портретами политиков и журналистов на надгробиях

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело о надругательстве над местами захоронений после того, как на могилах Смоленского кладбища неизвестные разместили фото журналистов, звезд шоу-бизнеса и политиков. Об этом сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Камакин.

В рамках дела 21 сентября с утра прошли обыски у трех активистов «АгитРоссии» Андрея Жексимбаева, Григория Кудрявцева и Павла Иванкина. Жексимбаева после этого доставили в отдел полиции по Василеостровскому району и допросили. Участие в акции он отрицает, его статус в деле уточняется, добавил адвокат.

Активистов задержали за акцию «Чего на самом деле хочет народ» https://t.co/SpYvKHGotm



Задержанные активисты на данный момент находятся в Следственном управлении УМВД Василеостровского района.



Подробнее в статье: https://t.co/WeLPNtMLYo pic.twitter.com/hyHXeEOnhQ — Красимир Врански (@BpaHcku) September 21, 2019

Фотографии с акции «Чего на самом деле хочет народ», которую провели на Смоленском лютеранском кладбище, телеграм-канал «АгитРоссии» опубликовал 19 сентября. Представители движения отмечали, что кадры прислал неизвестный с помощью их бота в мессенджере.

На надгробиях были размещены портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, ведущих Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, рэпера Тимати и других. До этого активисты не приходили на кладбища и устанавливали собственные «надгробия политикам» в других местах. В марте за установку надгробия у здания СК по Набережным Челнам местного жителя арестовывали на 28 суток.