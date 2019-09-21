В Брянске задержали сотрудника спецсвязи, убившего коллег при ограблении склада

В Брянске задержали 31-летнего сотрудника отделения спецсвязи по обвинению в убийстве двух коллег во время ограбления склада в ночь на 20 сентября. Об этом сообщила пресс-слежба Следственного комитета.

Речь идет о водителе-фельдъегере Александре Ефимове, утверждают местные издания «Брянские новости» и «Брянск Today». На следующий день после инцидента он вышел на работу, где его и задержали, уточняют они.

Ему уже предъявили обвинение в убийстве, разбое, похищении оружия и попытке поджога. По версии следствия, 19 сентября около 22 часов на складе грузовых и почтовых отправлений он отобрал у коллег два пистолета Макарова, убил их и вынес 7,3 миллиона рублей из банкоматных кассет. После он разлил бензин и попытался поджечь отделение, а по дороге выбросил одежду и носители с кадрами видеонаблюдения. Деньги и оружие обнаружили на территории его дома.