Участник КВН рассказал о заявлении от курского сенатора в СК на его юмористический блог

В Курске юморист и бывший игрок команды КВН «Прима» Антон Сасин заявил, что экс-губернатор и действующий сенатор от региона Александр Михайлов пожаловался в СК на его юмористический блог «Твой бывший» на YouTube. Обращение он опубликовал на своем канале.

По словам Сасина, полтора месяца его вызывали для опроса в отдел полиции: «Заявление мне не показали, но сообщили, что заявитель обвиняет меня в клевете», — уточнил он «Курским известиям». 19 и 20 сентября его вызывали в СК, где сообщили о возможном деле по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК).

«Все три раза спрашивали: долго ли вы собираетесь еще заниматься "этим". Речь идет о всем творчестве на канале», — рассказал Сасин «МБХ медиа». Юморист отметил, что за три месяца существования канала не показывал в роликах фотографии Михайлова и не произносил его имени.

При этом он называет свои видео «пародией на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти "в ногу со временем"», и неоднократно упоминает Романа Старовойта, победившего на сентябрьских выборах губернатора Курской области (оба политики от «Единой России»). Интонация голоса пародиста также напоминает Михайлова, отмечают курские издания.