CМИ: ВАДА вновь подозревает Россию в манипуляциях с допинг-пробами. Ей грозит отстранение от Олимпиады-2020

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что Московская антидопинговая лаборатория в январе передала им ложные данные о допинг-пробах спортсменов. Если это подтвердится, России вновь грозит отстранение от Олимпийских игр, утверждают источники The Telegraph.

Полный доклад ВАДА будет представлен 23 сентября в Токио. По данным британской газеты, одним из его главным выводов будет то, что Россия последние 18 месяцев манипулировала результатами проб, пытаясь скрыть системное употребление допинга спортсменами. Новые доказательства будут опубликованы в течение двух месяцев.

Обновление 14:32 Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сказала, что The Telegraph пытается поднять шум перед заседанием исполкома ВАДА: «Форсируют как могут». Пресс-секретарь олимпийского комитета России назвал публикацию слухами и призвал дождаться официального заявления агентства.

Ранее ВАДА неоднократно предупреждало Россию о возможном отстранении от Летней Олимпиады 2020 года в Токио, в случае если переданные их экспертам данные о пробах из московской лаборатории окажутся подделанными. Предоставление доступа к базе и перепроверка всех подозрительных проб были основными условиями восстановления статуса РУСАДА в прошлом сентябре после трех лет отстранения.