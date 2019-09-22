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Похищенных пиратами у берегов Камеруна российских моряков освободили

Общество

 

Пираты освободили и доставили в Германию троих российских моряков, похищенных в середине августа во время захвата контейнеровоза у берегов Камеруна. Об этом РИА Новости рассказал представитель гамбургской компании-владельца судна MarConsult Schiffahrt.

Они, как и еще пятеро похищенных моряков из других стран, не испытывают проблем со здоровьем. На следующей неделе их должны вернуть в Россию. 

Нигерийские пираты вечером 14 сентября напали на судно Marmalaita под флагом Антигуа и Барбуды, стоявшее в порту крупнейшего города Камеруна Дуалы, и скрылись с восемью из 12 членов экипажа, за которых потребовали выкуп. Среди них были капитан из Владивостока, старший помощник из Санкт-Петербурга и старший механик из Мурманска.

Теги:
пираты, корабли, моряки, va

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