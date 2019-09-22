Госдепартамент США осудил Россию за реальные сроки для саратовских «Свидетелей Иеговы»

Госдепартамент США раскритиковал приговор шестерым членам саратовской общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной в России организации), которые получили реальные сроки по обвинению в создании экстремистской организации.

«Мы глубоко обеспокоены решением российского суда отправить в тюрьму шестерых последователей "Свидетелей Иеговы" в Саратове за мирную религиозную практику. Мы призываем Россию уважать права граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме», — написала в твиттере представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Это решение 19 сентября вынес судья Ленинского суда Саратова Дмитрий Ларин. Трех верующих приговорили к двум годам колонии общего режима, двух — к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а еще одного члена общины — к трем годам колонии. Они находились под арестом с дня задержания и обысков в июне прошлого года, пока половину из них не отпустили из СИЗО в мае.

Ранее попавших под уголовное преследование «Свидетелей Иеговы» штрафовали, единственный реальный срок в феврале получил глава общины в Орле датчанин Деннис Кристенсен. Согласно подсчетам российских представителей конфессии, сейчас в СИЗО по делам о создании отделений «Свидетелей Иеговы» находятся 37 человек.