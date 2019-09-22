Власти Забайкалья отказались от строительства мусорного полигона рядом с заказником

Власти Забайкальского края отказались от строительства в 30 километрах к северо-западу от Читы мусорного полигона, который должен был стать крупнейшим в регионе. Об этом местному отделению «МК» рассказал активист Евгений Корнев, информацию «Чите.Ру» подтвердил министр природных ресурсов Олег Некрасов.

Полигон ТКО, на который должно было прийтись 5,3 миллиона тонн мусора — 46% от вместимости всех полигонов в крае, планировали построить к 2023 году недалеко от Ивано-Арахлейского заказника в пади Монгой — в 12 километрах от озера Тасей. В краевом Минприроды заверяли, что он будет безопасен для природы и Арахлейских озер.

После протестов министр Некрасов решил исключить его из территориальной схемы обращения с мусором. Читинские активисты устраивали там пикеты, а накануне в субботнике на месте строительства приняли участие около 150 человек. Их петиция за 3 дня также успела собрать более 200 подписей. Депутаты-коммунисты краевого парламента требовали провести по этому поводу общественные слушания.