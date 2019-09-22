В Архангельске троих участниц антимусорного митинга задержали за апрельскую акцию

На площади Терехина в Архангельске полицейские задержали троих участников экологического митинга, сообщают корреспонденты 29.ru и «7х7». На них составили протоколы за участие в аналогичной акции в апреле (ч. 5 и ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Перед митингом задержали считавшую количество участников волонтера Юлию Чапулину. После мероприятия — руководителя приюта для животных «Мата-Мата» Елену Фокину и экоактивистку Елизавету Хатанзейскую. Полицейские также схватили Якова Смирнова, пытавшегося не дать отвести Фокину в машину, однако он скрылся.

Фокина и Хатанзейская сейчас находятся в отделении полиции района Соломбала. Чапулину уже доставили в суд, отмечает 29.ru.

Всего в митинге приняли участие более двух тысяч человек (по оценкам мэрии, в два раза меньше), еще около тысячи человек вышли в Северодвинске. Митинг 7 апреля в Архангельске против строительства мусорного полигона на Шиесе собрал от 5 до 10 тысяч человек.

22 сентября акции солидарности с Шиесом проходят и в других регионах, помимо Архангельской области. В ряде городов прошли пикеты, в Петербурге в гайд-парке собрались около 100 человек, а накануне столько же москвичей провели митинг в парке Сокольники.