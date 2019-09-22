Правозащитники заявили о пропаже двух петербургских активистов, задержанных из-за портретов чиновников на надгробиях

В Петербурге двое активистов движения «АгитРоссия», задержанных накануне по делу об акции с портретами политиков на надгробиях, пропали и не выходят на связь. Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо» рассказал глава отделения «Руси сидящей» Динар Идрисов.

Сотрудникам аппарата петербургского омбудсмена Александра Шишлова заявили в полиции, что Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева отпустили из Василеостровского отделения, отмечает священник Григорий Михнов-Вайтенко. Правозащитники допускают, что их задержали по новому делу и поместили в один из ближайших отделов.

Третьего активиста Павла Иванкина после обыска также доставили в отделение и допросили в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК). Жексимбаев и Кудрявцев были допрошены по делу в качестве свидетелей, однако после их не выпустили. Адвокат Максим Камакин жаловался, что защитников к ним не пускали.

В ИВС Василеостр-го р-на задержаны Андрей Жексимбаев, Павел Иванкин и Григорий Кудрявцев, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 244 УК РФ — надругательство над местами захоронения группой лиц по предварительному сговору.https://t.co/izQdVZbCIR pic.twitter.com/PrNssCrOeV — Красимир Врански (@BpaHcku) September 21, 2019

Дело завели после того, как телеграм-канал движения 19 сентября опубликовал фотографии чиновников и телеведущих на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища. «АгитРоссия» отрицала причастность к акции, поскольку фотографии им прислали анонимные подписчики через телеграм-бот. В заявлении 22 сентября они назвали это провокацией с целью дискредитировать движение.