В Иркутске задержали четверых сторонников шамана, отправившегося «изгонять Путина»

В Иркутске полицейские задержали четверых сторонников шамана Александра Габышева, отправившегося «изгонять Путина». Об этом координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «МБХ медиа».

Членов отряда шамана, продолживших после его задержания дорогу в Москву, задержали на съемной квартире по жалобе соседей на драку. Среди них его сторонник Евгений Ростокин по кличке Женя Ворон, который опубликовал на своем YouTube-канале видео из полиции.

«Он [Ростокин] в отделе, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался», — уточнил Прянишников. Согласно видео Ростокина, их доставили в отдел №9 по Солнечному району Иркутска.

Самого шамана Габышева, который в марте отправился из Якутска в Москву, в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области задержали силовики в масках по делу о призывах к экстремизму. Его отправили на самолете в Якутск, где оставили под подпиской о невыезде. После этого он по телефону просил своих сторонников разойтись.

По версии ФСБ, он в неустановленном месте и в неустановленное время с марта по май выступал с устными речами, в которых экспертиза обнаружила «публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В. Путина».