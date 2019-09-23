Дата-отдел «Новой газеты»: в России больше 80% преступлений против детей совершается в семье

Более 80% преступлений против детей совершаются родственниками и близкими людьми (отчим, мачеха, сожитель или сожительница родителя), следует из результатов исследования дата-отдела «Новой газеты».

Журналисты изучили более 400 судебных решений в базе ГАС «Правосудие» о преступлениях против детей, совершенных по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, побоях и убийствах.

Только в случаях, когда здоровью ребенка был причинен тяжкий вред подсудимые чаще получали реальные сроки, чем условные. Если ребенку причинили средний вред здоровью — то больше 60 процентов приговоров — это условные сроки. А по статье за истязания — более 70 процентов.

Каждое седьмое уголовное дело по факту насилия над детьми было прекращено. Большая часть из них — в связи с примирением сторон. Специалист по семейному и детскому праву, адвокат Антон Жаров в разговоре с «Новой» назвал это дырой в законодательстве. «Совсем без последствий такие преступления оставаться не должны. Даже если ребенок простил своего родителя, у государства должно остаться право привлечь человека к ответственности», — считает адвокат.

В 40% от всех рассмотренных судебных решений смягчающим обстоятельством становилось наличие у подсудимых других детей, которые не стали жертвами насилия. При этом совершение преступления по отношению к ребенку его собственным родителем обычно признается отягчающим обстоятельством. Но сожителей, не усыновивших детей, это не касается, несмотря на совместное проживание.

Поводами для избиений детей часто становились мелкие проступки: громкий плач ребенка, нежелание ложиться спать или идти домой, плохая успеваемость в школе или отказ в помощи по дому и др. Половина всех преступлений в семье совершалась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нередко в судебных решениях жертвами подсудимых называли не только их детей, но также жен и сожительниц. После принятия закона о декриминализации домашнего насилия от уголовной ответственности могут освобождаться и те родители, которые истязали своих детей долгое время.