«Чернобыль» и «Игра престолов» получили премию «Эмми»

Сериалы HBO «Чернобыль» и «Игра престолов» получили телевизионную премию «Эмми». Имена победителей объявили на 71-й церемонии вручения премии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает Hollywood Reporter.

«Чернобыль» получил награду как лучший мини-сериал. Кроме того, премии удостоились режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.

«Игра престолов» получила премию как лучший драматический сериал.

D.B. Weiss & David Benioff reflect on #GameOfThrones ending with a best drama #Emmy: "The hardest part for us is that it's over" | https://t.co/6ZgyVgr0eH pic.twitter.com/MH901v7VHx — Variety (@Variety) September 23, 2019

Награду за лучшую женску роль получила Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву», за мужскую — Билли Портер из сериала «Поза».

Актеры Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Джулия Гарнер («Озарк») победили были признаны лучшими драматическими актером и актрисов второго плана.