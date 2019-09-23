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«Чернобыль» и «Игра престолов» получили премию «Эмми»

Культура

 

Сериалы HBO «Чернобыль» и «Игра престолов» получили телевизионную премию «Эмми». Имена победителей объявили на 71-й церемонии вручения премии, которая состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает Hollywood Reporter.

«Чернобыль» получил награду как лучший мини-сериал. Кроме того, премии удостоились режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.

«Игра престолов» получила премию как лучший драматический сериал.

Награду за лучшую женску роль получила Джоди Комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву», за мужскую —  Билли Портер из сериала «Поза». 

Актеры  Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Джулия Гарнер («Озарк») победили были признаны лучшими драматическими актером и актрисов второго плана. 

Теги:
сериалы, nt

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