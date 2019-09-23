У координатора штаба Навального в Омске прошел обыск
В Омске у координатора штаба политика Алексея Навального Ольги Картавцевой прошел обыск. Об этом сообщается в группе штаба на фейсбуке.
«В 7:30 утра наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция», — говорится в сообщении. В штабе уточнили, что после обыска у Картавцевой изъяли телефон и отвезли ее на допрос в Следственный комитет.
Ольга на свободе, обыск у неё закончен, изъяли телефон.— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) September 23, 2019
После обыска её увезли в следственый комитет, где допросили в качестве свидетеля. На все вопросы координатор омского штаба взяла 51 статью Конституции. pic.twitter.com/CqudNZ8txC
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На позапрошлой неделе у сотрудников штабов Навального прошли обыски в более чем в 40 городах России. Некоторых координаторов возили на допрос в Следственный комитет. В тот же день счета сторонников политика начали блокировать.
Поводом стало дело об отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией. Позже сумму снизили до 75 млн рублей. В ФБК все обвинения отрицают.