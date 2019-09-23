Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

У координатора штаба Навального в Омске прошел обыск

Общество

 

В Омске у координатора штаба политика Алексея Навального Ольги Картавцевой прошел обыск. Об этом сообщается в группе штаба на фейсбуке.

«В 7:30 утра наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция», — говорится в сообщении. В штабе уточнили, что после обыска у Картавцевой изъяли телефон и отвезли ее на допрос в Следственный комитет. 

Читайте также

Самые умные что ли? По всей стране идут обыски у сторонников Навального, активистов «Голоса» и депутата «Яблока». Почти никто не сомневается, что это месть за «умное голосование»

На позапрошлой неделе у сотрудников штабов Навального прошли обыски в более чем в 40 городах России. Некоторых координаторов возили на допрос в Следственный комитет. В тот же день счета сторонников политика начали блокировать

Поводом стало дело об отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией. Позже сумму снизили до 75 млн рублей. В ФБК все обвинения отрицают. 

Теги:
nt, навальный, обыски, омск

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera