Московская мэрия обязала службы заказа такси передавать им личные данные водителей

Мэрия Москвы обязала службы заказа такси, включая агрегаторов, передавать в городскую информационную систему Центра организации дорожного движения персональные данные водителей. Об этом говорится в постановлении мэрии Москвы, пишет «Коммерсант».

Постановление, расширяющее перечень информации, которую службы такси обязаны передавать в городскую информационную систему, было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным 10 сентября. Теперь такси обязаны передавать информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей, а также ФИО водителя и номер его водительского удостоверения.

По данным газеты, новое постановление принято без обсуждения с отраслью. Источник издания уверен, что его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат, которые «в конечном итоге будут возложены на потребителей».

Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что пока неясно, как поступать, если водитель не согласится на обработку персональных данных. Кроме того, по его словам, проверять информацию о полисах ОСАГО придется вручную, так как единого реестра нет.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» пояснили, что крупные агрегаторы давно сотрудничают с московским правительством по обмену данными о работе такси. «Пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий»,— заявили в компании.

С 2017 года службы заказа такси обязаны передавать властям Москвы данные о местоположении такси и номера разрешений на перевозки.