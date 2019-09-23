Старейшая туристическая фирма Британии прекратила работу. Более 150 тысяч клиентов компании остались за границей

Британская туристическая фирма Thomas Cook, основанная в 1841 году, прекратила свою деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Правительство и Управление гражданской авиацией в настоящее время делают все возможное для помощи пассажирам, которые должны вернуться в Великобританию в период с 23 сентября 2019 года по 6 октября 2019 года», — говорится в заявлении Thomas Cook.

По данным властей Великобритании, за границей находятся более 150 тысяч граждан страны. Кроме того, без работы остались 22 тысячи сотрудников Thomas Cook в 16 странах.

По словам генерального директора компании Питера Фанкхауера, члены совета директоров глубокое сожалеют о произошедшем.

«Я бы хотел извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас в течение многих лет», — заявил Фанкхауер.

В последнее время Thomas Cook испытывала финансовые проблемы. В компании трудности связывают с политическими волнениями в местах отдыха, в частности в Турции, и отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. По данным BBC, причиной банкротства стала высокая конкуренцию на рынке.