Роскомнадзор объявил о готовности создать список распространителей «фейков»

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и конкретных людей, распространяющих недостоверную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков"», — говорится в докладе.

Планируется, что в перечне будут указываться адреса страниц с недостоверной информацией и ее описание.

Закон о запрете на распространение недостоверной информации вступил в силу 29 марта. Его инициатором был сенатор Андрей Клишас. Закон предусматривает штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение или «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры» увеличивает сумму штрафа до 300 тысяч рублей.