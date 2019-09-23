ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу

Федеральная служба безопасности использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу, но суд не увидел в этом нарушений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы.

Речь идет о деле против Валерия Израйлита — совладельца компании «Усть-Луга», строившей морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Его арестовали в декабре 2016 года. Израйлит обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК). Декларацию изъяли в 2017 году и использовали как доказательство по первым двум статьям.

Согласно ей, в 2016 году Израйлит задекларировал зарубежные компании, находящиеся под его контролем, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Обвинение считает, что преступная группа, в которую входил Израйлит, выводила деньги за рубеж и экономила на поставках труб для порта. Например, у одного из своих предприятий Израйлит якобы хотел купить яхту, чтобы объяснить вывод валюты за границу в 2013 году, но позже договор был расторгнут.

Защита предпринимателя настаивала, что использовать декларацию об амнистии капиталов нельзя, и требовала исключить ее из дела. Однако 20 сентября суд отклонил ходатайство защиты. Он решил, что так как Израйлит обвиняется в преступлениях по статьям, на которые амнистия не распространяется, следовательно, закон о добровольном декларировании не применяется и документ можно использовать как доказательство.

Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что это первый подобный известный случай. По их словам, он является опасным прецедентом, создающим угрозу для легализации капиталов. Федеральная налоговая служба, прокуратура Петербурга, ФСБ и представитель министра финансов Антона Силуанова на запросы издания не ответили. В объединенной пресс-службе судов города только подтвердили, что проводятся предварительные слушания по делу.

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Впервые об амнистии капиталов объявили в 2015 году, до марта 2020 года продолжается третья волна. Она предполагает добровольное декларирование физлицами активов и банковских счетов. При этом во время третьей волны, помимо декларирования, бизнесмены должны вернуть свои деньги в Россию и зарегистрировать подконтрольные им компании в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.