СК заявил о раскрытии убийства певца Михаила Круга

Следственный комитет установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга, которое произошло 17 лет назад. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, в причастности к убийству признался член банды «Тверские волки» Александр Агеев. Он совершил нападение на дом Круга вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, который застрелил певца. По словам Агеева, они совершили преступление по указанию тверского криминального авторитета по кличке «Лом», погибшего в 2006 году. Убийство Круга не планировалось.

«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза», — заявили в СК.

Веселова убил в 2003 году другой член «Тверских волков» Александр Осипов (Осипов «младший»). Он был поклонником Круга и узнав, что другой участник банды причастен к убийству певца, застрелил Веселова в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. И Осипов, и Агеев приговорены к пожизненному заключению за заказные убийства. С учетом смерти Веселова СК решил прекратить уголовное дело и уголовное преследование.

Убийство Михаила Круга произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Во время нападения на его дом певец получил два огнестрельных ранения, в результате которых скончался в больнице. В ходе произошедшего была ранена также теща певца, жена Круга Ирина и дети не пострадали.