Роскомнадзор отчитался об удалении почти 60 материалов в соцсетях из-за нарушений закона о неуважении к власти

Роскомнадзор с момента принятия закона о запрете оскорбления власти в интернете добился удаления 58-ми материалов в социальных сетях, нарушающих его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

«В настоящий момент по данному закону в Роскомнадзор поступило 36 требований Генеральной прокуратуры в отношении 62 информационных материалов. Все они были размещены в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками "ВКонтакте", Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — говорится в нем.

В зарегистрированных СМИ нарушений Роскомнадзор не выявил.

Закон о запрете оскорблять власть в интернете вступил в силу 29 марта. Его нарушение грозит штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могут назначить от 100 до 200 тысяч либо арест сроком до 15 суток. Протоколы на граждан за высказывания в соцсетях, оскорбляющие власть, составляли, в частности, в Архангельской области, Татарстане и Хакасии.