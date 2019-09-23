Зарубежные ученые попросили Росприроднадзор отказаться от вылова китообразных в 2020 году

27 ученых из девяти стран обратились в Росприроднадзор с просьбой не одобрять общий допустимый улов китообразных (ОДУ) на 2020 год. Об этом говорится в письме, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

Письмо подписали ученые из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Швейцарии, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга. Они поблагодарили Росприроднадзор за исключение из ОДУ косаток и попросили прекратить в будущем расчет квот для отлова любых видов китообразных в России.

«Использование сетей для их (китообразных — ред.) загона, отделение животных от их партнеров по стае, процесс вытаскивания их из воды — все это крайне стрессогенные факторы для китообразных. Дикие китообразные при использовании таких методов отлова могут быть ранены, травмированы; впоследствии они могут умереть из-за миопатии, запутывания в сетях или травм», — отмечается в письме.

Ученые объяснили, что проблемы, из-за которых из списка животных для допустимого отлова исключили косаток, характерны также для белух и для дельфинов, все еще остающихся в нем.

Государственная экологическая экспертиза по вопросу ОДУ на следующий год начата Росприроднадзором 24 июля, она должна быть проведена в течение двух месяцев. Авторы письма отметили, что информации ведомства о результатах экспертизы или о ее продлении сейчас нет.

Решение о запрете отлова косаток в 2020 году приняло в апреле Росрыболовство из-за ситуации с «китовой тюрьмой» в приморской бухте «Средняя». Там находились 11 косаток и 90 белух, которых планировали продать в океанариумы Китая. В конце августа из «китовой тюрьмы» выпустили последних косаток, 74 белухи в ней еще остались.