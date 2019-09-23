СК решил провести новые следственные действия с фигурантом «дела 212» Евгением Коваленко

Следственный комитет (СК) России решил провести новые следственные действия с осужденным по «делу 212» Евгением Коваленко, которого осудили за брошенную в полицейского урну.

Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, в запросе следователя Ивана Чибисова говорится, что это связано с «необходимостью», возникшей в ходе расследования дела о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК).

«Приговор Коваленко еще не вступил в законную силу. Поэтому чтобы получить к нему доступ, следователям необходимо получить разрешение. На настоящий момент меня об этом не уведомили», — добавил в разговоре с «Новой» адвокат Мансур Гильманов.

4 сентября Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за то, что он бросил мусорный бак в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК).

Подсудимый свою вину не признал и объяснил свой поступок «жестом отчаяния», вызванного желанием оградить граждан от избиений со стороны полиции.

Дело Коваленко было выделено в отдельное производство, обвинения по статье о массовых беспорядках ему не предъявляли. За день до суда СК прекратил дело по ст. 212 УК против пяти фигурантов.