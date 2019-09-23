«Агента ЦРУ» Олега Смоленкова объявили в международный розыск

Экс-чиновника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называли «агентом США», объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь Смоленков числится как пропавший без вести. Из-за чего его объявили в розыск, в российском МВД не раскрыли.

Экс-чиновник уехал из России 14 июня 2017 года, а после перестал выходить на связь. По заявлению его родственников в сентябре того года в России возбудили дело об убийстве, но впоследствии ФСБ выяснила, что он жив и переехал в США.

9 сентября американский телеканал CNN, а позже и другие СМИ, рассказали, что, предположительно, во времена работы секретарем в посольстве в Вашингтоне под руководством действующего помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова его завербовало Центральное разведывательное управление США. По его указанию Смоленков якобы устроился в аппарат правительства, а после — не менее пяти лет проработал в аппарате Ушакова в Кремле, где у него был доступ к «чувствительной информации», в том числе к сведениям спецслужб.

Кремль подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, уточнив, что несколько лет назад его уволили. Позже российский МИД запросил у Интерпола информацию о местонахождении бывшего чиновника.