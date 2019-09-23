Студенты чебоксарского колледжа рассказали, что их заставляют подписывать документ, запрещающий участвовать в митингах

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставляют подписывать внутренний документ правил учебного заведения, запрещающий посещать митинги. Об этом учащиеся рассказали «Idel.Реалии».

В правилах есть пункт «о недопустимости нахождения несовершеннолетних в публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации)» со ссылкой на ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Администрация ЧЭМК отметила, что в случае официальных жалоб из организаций, УВД, МВД, на нарушения правил студенту может грозить административное наказание, вплоть до исключения.

Руководитель проекта «Апология протеста» Алексей Глухов уточнил изданию, что у документа нет юридической силы, а в ч. 5 ст. 20.2 КоАП не сказано о возрастных ограничениях для посетителей публичных мероприятий. Директор колледжа Алексей Судленков от комментариев отказался.

В начале сентября ученик одной из московских школ рассказывал «Медиазоне», что к ним приходила инспектор по делам несовершеннолетних, угрожавшая уголовной ответственностью за посещение митингов. Согласно записи, предоставленной школьником, она говорила, что будет ставить учеников на учет, не разбираясь в происходящем. Учащийся рассказывал, что профилактические беседы проводились в девятых и десятых классах, предположив, что «вероятно, и в других тоже».