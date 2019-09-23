Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола 29 сентября

Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола и за прекращение преследований участников несогласованной акции, сообщает «МБХ медиа».

По словам депутата Народного Хурала Бурятии Баира Цыренова, акция запланирована на 29 сентября в парке Юбилейный.

15 сентября в Улан-Удэ прошел первый согласованный митинг против полицейского произвола и за честные выборы. По оценкам организаторов, в нем приняло участие около 3 тысяч человек.

Протесты в Бурятии начались 9 сентября. Демонстранты требовали отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Позже протестующие потербовали повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией». Сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.