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Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола 29 сентября

Общество

 

Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола и за прекращение преследований участников несогласованной акции, сообщает «МБХ медиа».

По словам депутата Народного Хурала Бурятии Баира Цыренова, акция запланирована на 29 сентября в парке Юбилейный.

15 сентября в Улан-Удэ прошел первый согласованный митинг против полицейского произвола и за честные выборы. По оценкам организаторов, в нем приняло участие около 3 тысяч человек.

Протесты в Бурятии начались 9 сентября. Демонстранты требовали отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Позже протестующие потербовали повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией». Сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.

Теги:
акции протеста, бурятия, выборы, ek

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