ЦБ предложил запретить начинающим инвесторам вкладывать в иностранные акции более 50 тысяч рублей в год

Центральный банк внес поправки в закон о категоризации инвесторов. Согласно им, для новых игроков на рынке могут ужесточить максимальную сумму вложений в иностранные акции — не более 50 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ регулятора.

По данным издания, инвесторов разделят по квалификации: защищенные неквалифицированные (начинающие), простые неквалифицированные и квалифицированные. У первой группы меньше всего возможностей для игры на рынке. Это около 80% клиентов брокеров.

Начинающие инвесторы смогут купить «рискованные» активы, то есть, активы с потенциально высокой прибылью, только в пределах 50 тысяч рублей в год. В случае потерь брокер должен будет покрыть убытки.

В ЦБ считают, что ограничения защитят начинающих инвесторов от финансовых потерь. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов», — заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

При этом на рынке уверены, что брокеры не будут открывать «рискованные» счета, боясь убытков. Это означает, что начинающим инвесторам могут закрыть доступ к акциям больших компаний, например, Google, Apple и Amazon.

Чтобы стать неквалифицированным простым инвестором, нужно иметь активы от 1,4 млн рублей или сертификат, соответствующий нормам саморегулируемой организации (CРО). При этом ранее ЦБ вводил порог в 400 тысяч.

У квалифицированных инвесторов ограничений на инвестиции практически нет. Однако того, чтобы им стать, у инвестора либо должны быть активы на сумму от 10 млн рублей, либо от 1,4 млн, если за последние полгода на биржевых сделках он заработал от 6 млн рублей, либо сертификат, соответствующий стандартам саморегулируемой организации (СРО).

Ранее крупнейшие брокеры выступили против законопроекта и направили в Госдуму совместное письмо с требованием отложить принятие закона для внесения поправок. Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», отметили брокеры в обращении, а их клиенты откажутся от услуг в пользу иностранных брокеров. Под письмом подписались топ-менеджеров «Альфа-банка», БКС, «ВТБ Капитала», «Тинькофф Банка» и других.