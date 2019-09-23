В СК подтвердили получение заявления сенатора от Курской области из-за роликов в блоге КВНщика

СК проводит проверку по заявлению сенатора от Курской области Александра Михайлова, пожаловавшегося в ведомство на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина, который ведет YouTube-канал «Твой Бывший». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Курской области.

Михайлов обратился в СК из-за того, что, по его мнению, Сасин на YouTube-канале пародирует именно его, уточняют «Курские известия». Сам блогер подчеркивает, что герой его роликов – вымышленный персонаж.

«Сейчас ведется проверка, решение пока не принято», — сказали в СК. Сасин уточнил, что она проводится на предмет нарушения им неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК).

Ранее, по его словам, была проведена лингвистическая экспертиза, не нашедшая оснований для возбуждения дела. В разговоре с «Курскими известиями» Сасин уточнил, что впервые в полицию его вызвали 1,5 месяца назад. Тогда ему сообщили, что заявитель обвиняет его в клевете. Однако несколько дней назад его вызвали в СК, где сказали, что против него могут возбудить дело по ст. 137 УК.

Александр Михайлов стал сенатором от Курской области в прошлом году, по решению губернатора региона Романа Старовойта его выдвинули на новый срок. До этого с 2000 года Михайлов был главой Курской области.