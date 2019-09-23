В московскую мэрию подали заявку на проведение шествия «Бессмертный ГУЛАГ» 6 октября

В мэрию Москвы подали заявку на проведение 6 октября шествия «Бессмертный ГУЛАГ». Об этом сообщается на сайте партии «ПАРНАС».

Акцию планируют провести по маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова, заявленное количество участников – 1000 человек. Заявителями шествия выступили в том числе зампредседателя «ПАРНАСа» Константин Мерзликин, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.

«Участникам предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв коммунистического террора. Среди требований: реабилитация жертв политических репрессий XX века, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России», – уточнили организаторы акции.

Подобные акции планируется провести и в других российских городах.

С 2007 года у Соловецкого камня ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, проходит акция памяти «Возвращение имен». Во время нее все желающие зачитывают имена людей, пострадавших от репрессий в советские времена. В прошлом году московские власти из-за строительных работ на Лубянке хотели перенести акцию к Стене скорби, однако впоследствии согласовали ее проведение у Соловецкого камня.