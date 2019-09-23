Главу отдела МВД Анапы уволили из‑за дела против полицейских, которые принудили спортсменку к сексу

В Краснодарском крае уволили начальника отдела МВД по Анапе из-за уголовного дела против местных полицейских, обвиняемых в принуждении 17-летней спортсменки к сексу, сообщает ТАСС.

Как рассказали в региональном МВД, из органов внутренних дел были уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Среди уволенных также — заместитель по охране общественного порядка.

Еще один заместитель предупрежден о неполном службном соответствии. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены двое сотрудников из руководящего состава МВД по Краснодарскому краю.

Ранее в Анапе по уголовноме делу арестовали двух сотрудников полиции. По версии следствия, ночью 26 августа они встретили на пляже Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.

Читайте также Шкуру на порох. Бесправие народа перед силовиками достигло максимума

Полицейские пригрозили ей административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей. После этого они понудили ее к сексу.

Полицейским предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера). Фигуранты дела своей вины не признают.

Как сообщали СМИ, пострадавшая девушка — волейболистка спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград», которая приехала в Анапу выступить за команду Московской области.