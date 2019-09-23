В Госдуме предложили изолировать криминальных авторитетов в колониях от других заключенных

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий изолированное содержание заключенных с «высшим положением в преступной иерархии». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По их мнению авторов законопроекта, преступные авторитеты должны быть изолированы от других заключенных, так как представляют «особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием» на содержащихся вместе с ними осужденных. Изоляция предусматривается документом не как наказание, а как условие отбывания срока.

Сейчас в российских тюрьмах изолированно отбывают наказание осужденные на пожизненное лишение свободы, опасные и особо опасные рецидивисты, а также те, кому смертная казнь была заменена помилованием с лишением свободы на неопределенный срок.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных группировок. Создание преступного сообщества или руководство им наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, участие в собраниях организаторов – на тот же срок со штрафом до 1 млн. За преступления, совершенные лицом «высшего положения в преступной иерархии», предусматривается заключение на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы от одного года.