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Концертный зал в Орле отказался предоставить площадку для лекции Светова за три часа до ее начала

Общество

 

Концертный зал «Герц» в Орле отказался предоставить площадку для лекции одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова за три часа до начала мероприятия. 

По словам Светова, ему сказали, что «мероприятие не может быть проведено» уже после того, как был заключен договор и проведена оплата помещения.

Либертарианец Михаил Светов анонсировал большой лекционный тур 15 сентября. В его планах провести лекции в 29 российских городах, в том числе в Курске, Белгороде, Воронеже, Тамбове и др.

Как сообщал политик, в Туле от мероприятия в последний момент отказались сразу две площадки. В первой объяснили отказ прорывом трубы, во второй — потому что Светов «связан с Навальным».

Теги:
лекция, светов, либертарианцы, ek

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