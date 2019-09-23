Концертный зал в Орле отказался предоставить площадку для лекции Светова за три часа до ее начала

Концертный зал «Герц» в Орле отказался предоставить площадку для лекции одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова за три часа до начала мероприятия.

Площадка в Орле слилась уже после оплаты и после того, как договор был заключён. Просто по беспределу. Называется «концертный зал Герц». Через месяц там выступает Локимин. — Mikhail Svetov (@msvetov) September 23, 2019

По словам Светова, ему сказали, что «мероприятие не может быть проведено» уже после того, как был заключен договор и проведена оплата помещения.

Либертарианец Михаил Светов анонсировал большой лекционный тур 15 сентября. В его планах провести лекции в 29 российских городах, в том числе в Курске, Белгороде, Воронеже, Тамбове и др.

Как сообщал политик, в Туле от мероприятия в последний момент отказались сразу две площадки. В первой объяснили отказ прорывом трубы, во второй — потому что Светов «связан с Навальным».