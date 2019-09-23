Медведев подписал постановление об утверждении Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал Парижское соглашение по климату. Об этом он заявил во время совещания с вице-премьерами, стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, об этом постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща», – заявил Медведев.

Он отметил, что угроза изменения климата является разрушением экологического баланса и повышает риски для ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. Премьер напомним, что в России работа в том числе по сокращению выбросов ведется в рамках нацпроекта «Экология».

Накануне о возможном утверждении Россией Парижского соглашения рассказывал Bloomberg со ссылкой на источники.

Документ разработали и приняли в конце 2015 года на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Россия подписала Парижское соглашение в 2016 году, но не ратифицировала его.