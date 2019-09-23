СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Константину Котову и Павлу Устинову

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова отменить приговоры программисту Константину Котову и актеру Павлу Устинову, говорится на сайте организации.

«Какие бы то ни было действия по ограничению права граждан на демонстрации возможны, только если угроза общественной безопасности является реальной, а не мнимой и не абстрактной. Наличие такой угрозы должно быть доказано в состязательном процессе.

В случае с задержанием Котова и Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения», — отмечает СПЧ.

Константина Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение законодательства о митингах (ст. 212.1 УК). Его задержали на акции 10 августа, а приговор вынесли 5 сентября. Активист свою вину не признал.

Павла Устинова осудили на 3,5 года лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания на акции 3 августа (ч. 2 ст. 318 УК). Сам актер утверждал, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

Устинов вышел из следственного изолятора 20 сентября. Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры освободил его под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор.