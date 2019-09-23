Следствие попросило продлить меру пресечения фигурантам «дела 212» Жукову, Миняйло и Раджабову

Следствие ходатайствовало о продлении до 27 декабря меры пресечения в отношении трех фигурантов «дела 212» Егора Жукова, Алексея Миняйло и Самариддина Раджабова. Об это сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Рассмотрение материалов в отношении Жукова и Раджабова назначено на 25 сентября в 11:00. В отношении Миняйло время уточнят позднее, добавила Царева.

Студент ВШЭ Егор Жуков обвиняется в призывах к «свержению конституционного строя» в четырех роликах 2017 года на его YouTube-канале (ч. 2 ст. 280 УК). Свою вину он отрицает. Сейчас Жуков находится под домашним арестом.

Волонтеру штаба Любови Соболь Алексею Миняйло вменяют участие в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Сам он вину не признает и настаивает, что в тот день находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Соболь.

Самариддина Раджабова обвиняют в том, что на акции 27 июля он «осуществил бросок пластиковой бутылки», которая попалу в голову полицейского и «причинила ему физическую боль» (ч. 1 ст. 318 УК). Раджабов заявил, что был на акции, но отрицает свою вину.