В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru

Сегодня днем в Екатеринбурге пропал журналист интернет-портала Ura.ru Александр Поздеев.

По информации издания, Александр выехал из дома около 14:00 на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского.

До редакции он не доехал. В настоящий момент телефоны журналиста отключены.

Ura.ru просит всех, у кого есть информация о местонахождении Александра Поздеева, связаться с редакцией по телефонам: 8 (999) 562-47-61 или 8 (902) 876-74-53 (Анна).