В Екатеринбурге пропал журналист издания Ura.ru
Иван Жилинспецкор
Сегодня днем в Екатеринбурге пропал журналист интернет-портала Ura.ru Александр Поздеев.
По информации издания, Александр выехал из дома около 14:00 на серебристом Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского.
До редакции он не доехал. В настоящий момент телефоны журналиста отключены.
Ura.ru просит всех, у кого есть информация о местонахождении Александра Поздеева, связаться с редакцией по телефонам: 8 (999) 562-47-61 или 8 (902) 876-74-53 (Анна).