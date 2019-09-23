Суд в Петербурге взыскал 40 тысяч рублей в пользу участника антикоррупционного митинга

Василеостровский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск участника митинга 12 июня 2017 года Алексея Белозерова, сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Суд взыскал в пользу Белозерова 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам он требовал от российских властей выплатить ему 555 тысяч рублей.

12 июня во многих городах России прошли антикоррупционные протесты, организованные политиком Алексеем Навальным. Участники акции требовали от властей ответить на обвинения в коррупции.

Белозерова привлекли к ответствености по ст. 20.2 КоАП (нарушение законодательства о митингах) и по ст. 19.3 КоАП (невыполнение требования полиции). По второй статье его арестовали на семь суток.