В Москве задержали пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» на выходе из спецприемника

Сотрудники полиции задержали в Москве пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиту Зайцева на выходе из спецприемника № 1, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на члена движения Михаила Пулина.

По его словам, когда активисты пришли встречать Зайцева, у спецприемника уже стоял полицейский автобус и несколько машин. Когда Зайцев вышел, его окружили, задержали и увезли в неизвестном направлении.

«Столько полиции даже за Навальным не приезжает», — отметил Пулин.

19 сентября активиста арестовали на пять суток за повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стали лозунги, в частности «Один за всех и все за одного», которые он вместе с друзьями скандировал ночью на выходе из клуба.