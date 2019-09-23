В Москве оштрафовали активиста за проезд в метро с картонной фигурой осужденного по «дадинской» статье Константина Котова

Мещанский районный суд Москвы признал активиста Николая Игрокова виновным в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за проезд в метро с картонной фигурой программиста Константина Котова, осужденного в сентябре по уголовному делу о неоднократном нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Нарушение правил порядка пикетирования с использованием сборно-разборной конструкции. Полицейские для доставления явились по адресу регистрации, позднее в этот же день по системе распознавания лиц поймали в метро», — сказал Игроков, добавив, что суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

В августе против Константина Котова уголовное дело по «дадинской статье» 212.1 УК — неоднократное нарушение порядка проведения публичный мероприятий, а уже в сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Эксперты отмечали, что судья при вынесении решения должен был руководствоваться постановлением Конституционного Суда по делу Ильдара Дадина, обязавшего доказывать ущерб и угрозу общественной безопасности от нарушений правил проведения митингов. 17 сентября несколько десятков юристов-государствоведов призвали председателя КС Валерия Зорькина потребовать у Госдумы изменить статью 212.1 УК из-за проблем правоприменения.