Мосгорсуд отклонил апелляции на арест банковских счетов ФБК по делу об отмывании денег

Мосгорсуд отклонил апелляции на арест двух банковских счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, наложенный по делу об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК). Об этом сообщает «МБХ медиа».

Мосгорсуд согласился с решением Басманного районного суда, согласно которому, счета ФБК в Альфа-банке рассматриваются как «орудие преступления».

В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы политика Алексея Навального, а также, в частности, у координатора саратовского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Александра Никишина и у члена партии «Яблоко» во Пскове Николая Кузьмина.

Сотрудники фонда отмечали, что штабы Навального — структура, по документам не имеющая отношения к ФБК. Поэтому, по их мнению, обыски проходили незаконно. Санкцию на обыски по требованию СК давал Басманный суд — около сотни решений были приняты подряд судьями 2-4 сентября.

После обысков у многих координаторов и волонтеров штабов на счетах тогда также заблокировали по 75 миллионов рублей — в отмывании именно этой суммы обвиняют ФБК. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказывал, что, согласно обращениям, в рамках этого дела были заблокированы счета порядка 120 человек.

О возбуждении дела об отмывании ФБК миллиарда рублей Следственный комитет объявил во время несогласованной акции 3 августа. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК якобы поступила «крупная сумма денег» как в рублях, так и в иностранный валюте. Соратник Навального Леонид Волков объяснял, что это были пожертвования ФБК и президентской кампании политика.